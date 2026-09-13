13 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

अजमेर: वाहनों के सीट कवर फाड़ने के विवाद में थाने पहुंचे वकील को जमीन पर बैठाया, फोटो वायरल होते ही मचा बवाल

अजमेर के बाबूगढ़ में वाहनों के सीट कवर फाड़ने और तोड़फोड़ को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद गंज थाना पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए एक युवक (जूनियर अधिवक्ता समीर जाटव) की वकील की ड्रेस में जमीन पर बैठे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वकीलों में भारी आक्रोश फैल गया।
2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Arvind Rao

Sep 13, 2026

ajmer lawyer made to sit on floor at police station

वायरल हुई गंज थाने की यह तस्वीर, जिसको लेकर हुआ था विवाद (पत्रिका फोटो)

Ajmer Lawyer Police Controversy: अजमेर के बाबूगढ़ में वाहनों के सीट कवर फाड़ने को लेकर पड़ोसियों के बीच हुआ विवाद शनिवार शाम गंज थाने पहुंच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के तीन लोगों को हिरासत में लिया। इनमें एक युवक के अधिवक्ता होने की जानकारी सामने आने के बाद मामला गरमा गया। वकील की ड्रेस में जमीन पर बैठे युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र ओझा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता गंज थाने पहुंचे और विरोध जताया। बाद में ड्यूटी ऑफिसर प्रभात कुमार ने खेद प्रकट किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। पड़ोसियों के विवाद में पुलिस ने परस्पर मुकदमे दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया।

बार पदाधिकारी पहुंचे थाने

वायरल वीडियो व फोटो के बाद बार एसोसिएशन अध्यक्ष ओझा ने आरोप लगाया कि जूनियर एडवोकेट समीर जाटव को थाने में अधिवक्ता की ड्रेस में जमीन पर बैठाकर रखा गया। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। सूचना पर सीओ दरगाह हर्षित शर्मा और सीओ नॉर्थ शिवम जोशी भी गंज थाने पहुंचे।

सीसीटीवी में सामने आया अलग तथ्य

सीओ शर्मा व जोशी की मौजूदगी में बार पदाधिकारियों से वार्ता हुई। पुलिस ने थाने के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सामने आया कि हिरासत में लिए जाने के समय समीर जाटव ने केवल सफेद शर्ट और काली पेंट पहन रखी थी। बाद में उसने परिचित से काला कोट और कॉलर मंगवाकर थाने में पहना। इसके बाद समीर ने फोटो वायरल कर दी। हालांकि, बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने अधिवक्ता को जमीन पर बैठाने को गंभीर माना। ड्यूटी ऑफिसर प्रभात कुमार ने बार अध्यक्ष ओझा से घटना पर खेद जताते हुए भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होने का विश्वास दिलाया।

दोनों पक्षों ने दर्ज कराया मुकदमा

पुलिस के अनुसार, 11 सितंबर को वाहनों के सीट कवर फाड़ने और वाहनों में नुकसान को लेकर विवाद हुआ था। एक पक्ष की महिला ने पड़ोसियों पर वाहनों की सीट धारदार हथियार से फाड़ने, मारपीट, धक्का-मुक्की व लज्जाभंग के आरोप लगाए। दूसरे पक्ष की महिला ने भी स्कूटर की सीट फाड़ने, वाहन में नुकसान, मारपीट व लज्जाभंग की रिपोर्ट दी। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर परस्पर मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू की गई।

इनका कहना है…

दो पक्षों के झगड़े में तीन जनों को हिरासत में लिया गया था। इनमें एक अधिवक्ता थे, जिसकी जानकारी ड्यूटी ऑफिसर को नहीं थी। मामले में बार अध्यक्ष से खेद जताया गया है।
-हर्षित शर्मा, सीओ दरगाह

जूनियर अधिवक्ता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, वह उचित नहीं था। अधिवक्ता को ड्रेस में जमीन पर बैठाना गलत है। पुलिस अधिकारी की ओर से खेद प्रकट करने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ।
-योगेंद्र ओझा, अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन अजमेर

बूंदी न्यूज: ब्रह्मपुरी इलाके में दंपती की संदिग्ध मौत, 9 महीने की बच्ची के सिर से उठा मां-बाप का साया

ये भी पढ़ें
bundi couple found dead in brahmpuri area

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2026 12:34 pm

Published on:

13 Sept 2026 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर: वाहनों के सीट कवर फाड़ने के विवाद में थाने पहुंचे वकील को जमीन पर बैठाया, फोटो वायरल होते ही मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RPSC Update: 15 से 25 सितंबर तक 8 बड़ी भर्तियों के होंगे इंटरव्यू, देखें पूरा शेड्यूल

RPSC Bharti
अजमेर

Ajmer Accident: मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, मासूम के सामने मां की मौत, ऊपर से गुजरा ट्रेलर

ajmer accident
अजमेर

अजमेर: बागियों-निर्दलीयों ने उड़ाई नींद, भाजपा-कांग्रेस के अंदरखाने मची हलचल, कई वार्डों में फंस सकता है पेच

ajmer election
अजमेर

Ajmer: सड़क हादसे में युवक के चेहरे से अलग हुआ जबड़ा, जमीन पर जाकर गिरा; डॉक्टरों ने जोड़कर बचाई जान

Jaw Surgery JLN Hospital-1
अजमेर

अजमेर के फौजी ने पेश की मिसाल, मृतक पत्नी के अंग किए दान, 6 मरीजों को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद

Ajmer Army Soldier Organ Donation
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.