RPSC Update: 15 से 25 सितंबर तक 8 बड़ी भर्तियों के होंगे इंटरव्यू, देखें पूरा शेड्यूल

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निरीक्षक (कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग) परीक्षा-2025 का आयोजन 19 सितंबर को कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट (CBRT) के माध्यम से किया जाएगा। निरीक्षक कारखाना परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक और निरीक्षक कारखाना (केमिकल) परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक होगी। आयोग के अनुसार अभ्यर्थी 12 सितंबर से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर अपना परीक्षा जिला देख सकेंगे। प्रवेश-पत्र 16 सितंबर को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड होंगे। अभ्यर्थी आवेदन क्रमांक व जन्मतिथि के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने परीक्षा से पहले सीबीआरटी मॉक टेस्ट का अभ्यास करने की सलाह दी है।