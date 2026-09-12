Rajasthan: बिहार कैडर के चर्चित IPS की पत्नी पहुंची ससुराल, नहीं खुला दरवाजा, 10 साल पहले की थी लव मैरिज

पूजा ने कहा कि वह सिर्फ अपने परिवार को फिर से साथ देखना चाहती हैं। पूजा ने बताया कि उनकी और भानु प्रताप सिंह की लव मैरिज हुई थी। उनके मुताबिक शादी के चार साल बाद भानु प्रताप सिंह आईपीएस बने उनके पति के संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया। अब वह सवाल उठा रही हैं कि साथ मिलकर शुरू किया गया परिवार इस स्थिति तक कैसे पहुंच गया। पूजा ने कहा कि उनके पति की ओर से न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की गई है। उनके पास न पैसा है और न पावर। वह अपने परिवार को टूटता नहीं देखना चाहती।