Bharatpur : भरतपुर में हुआ रोचक वाकया, सीएम के घर पहुंचीं कांग्रेस प्रत्याशी, मांगा वोट; पिता बोले- ‘मैं तो भाजपा का हूं’

Rajasthan Nikay Chunav 2026 : राजस्थान के 39 जिलों के 5393 वार्डों में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जबकि प्रदेशभर के कुल वार्डों की संख्या 10 हजार 245 है। पहले चरण में प्रदेश के चार नगर निगमों सहित 168 नगरीय निकायों में मतदान होगा, जिनमें से पाली, भरतपुर, भीलवाड़ा और अलवर नगर निगम शामिल हैं। 10 में से जयपुर नगर निगम सहित 6 नगर निगमों में 11 सितंबर को मतदान होगा। दोनों चरणों की मतगणना 14 सितंबर को होगी।