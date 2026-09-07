Bharatpur Crime : रील देख नाराज हुआ सिरफिरा आशिक, ट्रेनी होमगार्ड युवती पर हमला, सहेली भी घायल, पुलिस जांच में जुटी

प्रदेश में अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस अब युवाओं की भागीदारी बढ़ाएगी। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों और यूथ-सीएलजी सदस्यों से सीधा संवाद किया। उन्होंने यूथ-सीएलजी सदस्यों को पुलिस और आमजन के बीच प्रभावी कड़ी बनकर काम करने का आह्वान किया। डीजीपी ने कहा कि राजस्थान को देश का सबसे सुरक्षित राज्य बनाने के लक्ष्य में यूथ-सीएलजी की भूमिका अहम हो सकती है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यूथ-सीएलजी सदस्यों के साथ लगातार संवाद और समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।