7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भरतपुर

Bharatpur Crime : रील देख नाराज हुआ सिरफिरा आशिक, ट्रेनी होमगार्ड युवती पर हमला, सहेली भी घायल, पुलिस जांच में जुटी

Bharatpur Crime : भरतपुर सारस चौराहे के पास गौरीशंकर कॉलोनी में होमगार्ड की ट्रेनिंग ले रही एक युवती पर हमला करने का मामला सामने आया है। युवती गंभीर रुप से घायल है। पुलिस आरोपी युवक को पकड़ लिया है।
2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 07, 2026

bharatpur home guard trainee girl attacked friend injured accused arrested

Bharatpur Crime : अस्पताल में भर्ती घायल युवती। फोटो पत्रिका

Bharatpur Crime : राजस्थान के भरतपुर सारस चौराहे के पास गौरीशंकर कॉलोनी में एक युवती पर हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती को बचाने के चक्कर में उसकी सहेली भी घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती होमगार्ड की ट्रेनिंग कर रही है और अपनी सहेलियों के साथ गौरीशंकर कॉलोनी में किराये के मकान में रह रही थी। इसी दौरान सीकर निवासी आरोपी युवक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और युवती पर चाकू से हमला कर दिया। युवती को बचाने आई उसकी सहेली भी हमले में घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

घटनाक्रम की जानकारी जुटाई

सूत्रों के अनुसार आरोपी युवक सोशल मीडिया पर युवती की रील देखने के बाद उससे नाराज था। हालांकि हमला करने की वास्तविक वजह क्या थी इसे लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है? पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ वारदात में शामिल अन्य युवकों की भूमिका भी खंगाल रही है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई।

अन्य पहलुओं की जांच कर रही है पुलिस

पुलिस ने आरोपी युवक राजेन्द्र प्रसाद (26 वर्ष) पुत्र हरी सिंह निवासी पूरणपुरा सौद जिला सीकर को हिरासत में लिया है। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अब आरोपी और युवती के बीच पूर्व परिचय तथा घटना से पहले हुए विवाद सहित अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

अपराध रोकने में पुलिस के साथ यूथ-सीएलजी निभाए सक्रिय भूमिका

प्रदेश में अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस अब युवाओं की भागीदारी बढ़ाएगी। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों और यूथ-सीएलजी सदस्यों से सीधा संवाद किया। उन्होंने यूथ-सीएलजी सदस्यों को पुलिस और आमजन के बीच प्रभावी कड़ी बनकर काम करने का आह्वान किया। डीजीपी ने कहा कि राजस्थान को देश का सबसे सुरक्षित राज्य बनाने के लक्ष्य में यूथ-सीएलजी की भूमिका अहम हो सकती है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यूथ-सीएलजी सदस्यों के साथ लगातार संवाद और समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।

Rajasthan : भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोली को ग्रामीणों ने घेरा, जमकर सुनाई खरी-खोटी, विवादों की है लंबी फेहरिस्त

ये भी पढ़ें
bjp mla bahadur singh koli surround villagers say abusive words

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2026 03:56 pm

Published on:

07 Sept 2026 03:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur Crime : रील देख नाराज हुआ सिरफिरा आशिक, ट्रेनी होमगार्ड युवती पर हमला, सहेली भी घायल, पुलिस जांच में जुटी

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: निकाय चुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, कंपनी मजदूरों को भी मिलेगी सवैतनिक छुट्टी

Nikay Chunav
भरतपुर

भरतपुर नगर निगम चुनाव: BJP के सामने बड़ी चुनौती; नेता प्रतिपक्ष से मंडल अध्यक्ष तक कई बागी मैदान में

bharatpur nagar nigam chunav
भरतपुर

भरतपुर: बाइक-टेंपो की भिड़ंत में छह बहनों के इकलौते भाई की मौत, चारा लेने मां-भांजे के साथ निकला था रविंद्र

bharatpur road accident
भरतपुर

Rajasthan : भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोली को ग्रामीणों ने घेरा, जमकर सुनाई खरी-खोटी, विवादों की है लंबी फेहरिस्त

bjp mla bahadur singh koli surround villagers say abusive words
भरतपुर

Bharatpur Rain : भरतपुर संभाग में बीते 2 दिन से मूसलाधार बारिश, बारैठा बांध के 2 गेट खुले, गांवों में कराई गई मुनादी

bharatpur division last 2 days heavy rain baraitha dam 2 gates opened
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.