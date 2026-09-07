Bharatpur Crime : रील देख नाराज हुआ सिरफिरा आशिक, ट्रेनी होमगार्ड युवती पर हमला, सहेली भी घायल, पुलिस जांच में जुटी

Bharatpur Crime : अस्पताल में भर्ती घायल युवती। फोटो पत्रिका
Bharatpur Crime : राजस्थान के भरतपुर सारस चौराहे के पास गौरीशंकर कॉलोनी में एक युवती पर हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती को बचाने के चक्कर में उसकी सहेली भी घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती होमगार्ड की ट्रेनिंग कर रही है और अपनी सहेलियों के साथ गौरीशंकर कॉलोनी में किराये के मकान में रह रही थी। इसी दौरान सीकर निवासी आरोपी युवक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और युवती पर चाकू से हमला कर दिया। युवती को बचाने आई उसकी सहेली भी हमले में घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
सूत्रों के अनुसार आरोपी युवक सोशल मीडिया पर युवती की रील देखने के बाद उससे नाराज था। हालांकि हमला करने की वास्तविक वजह क्या थी इसे लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है? पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ वारदात में शामिल अन्य युवकों की भूमिका भी खंगाल रही है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई।
पुलिस ने आरोपी युवक राजेन्द्र प्रसाद (26 वर्ष) पुत्र हरी सिंह निवासी पूरणपुरा सौद जिला सीकर को हिरासत में लिया है। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अब आरोपी और युवती के बीच पूर्व परिचय तथा घटना से पहले हुए विवाद सहित अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
प्रदेश में अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस अब युवाओं की भागीदारी बढ़ाएगी। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों और यूथ-सीएलजी सदस्यों से सीधा संवाद किया। उन्होंने यूथ-सीएलजी सदस्यों को पुलिस और आमजन के बीच प्रभावी कड़ी बनकर काम करने का आह्वान किया। डीजीपी ने कहा कि राजस्थान को देश का सबसे सुरक्षित राज्य बनाने के लक्ष्य में यूथ-सीएलजी की भूमिका अहम हो सकती है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यूथ-सीएलजी सदस्यों के साथ लगातार संवाद और समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
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