भरतपुर नगर निगम चुनाव: BJP के सामने बड़ी चुनौती; नेता प्रतिपक्ष से मंडल अध्यक्ष तक कई बागी मैदान में

दो मंडल अध्यक्षों को नोटिस दिए जाने के बाद संगठन की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। संबंधित पदाधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक लिखित रूप से नोटिस नहीं मिला है। उनका आरोप है कि पार्टी ने जमीन से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर धन बल रखने वालों को प्राथमिकता दी। उनका कहना है कि ऐसे हालात में पार्टी में रहने का औचित्य ही क्या है। बागी नेताओं ने चेताया है कि इसका चुनाव में पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष से ज्यादा 'घर के असंतोष को संभालने और बागियों के असर को सीमित करने' की है।