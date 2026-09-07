Bharatpur : बंदर के कूदने से भरभराकर गिरी दीवार, 7 महिलाएं दबीं, एक की मौत, अस्पताल पहुंचे सीएम भजनलाल

Bharatpur : भरतपुर के सेवर कस्बे में बाजार जाने के लिए घरों से निकलीं महिलाएं कुछ कदम ही चली थीं कि अचानक मौत का मलबा उनके ऊपर आ गिरा। घटना सेवर कस्बे के सिकलीगर मोहल्ले की है जहां सोमवार को मकान की छत के ऊपर बनी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार के नीचे से गुजर रहीं सात महिलाएं मलबे में दब गईं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और किसी तरह मलबा हटाकर महिलाओं को बाहर निकाला। सभी को पहले सेवर अस्पताल ले जाया गया, जहां से आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया। यहां डॉक्टरों ने 80 वर्षीय प्रेमवती पत्नी रोशन को मृत घोषित कर दिया। आरबीएम अस्पताल में घायल महिलाओं का उपचार चल रहा है।