Public Ka Panna : वैष्णवी को जुनून से मिली मंजिल, तो पंकज और आदित्य नाग के अनुभव को मिला सम्मान, 7 चुने गए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक

Public Ka Panna : जयपुर शहर में पत्रिका का Public Ka Panna लगातार लोकप्रिय हो रहा है। इस बार हम कुछ और लोगों की उपलब्धियां और उनसे आपको रुबरु करा रहे हैं। इन्होंने भी अपने-अपने क्षेत्र में पिंक सिटी का नाम रोशन किया। जानिए इनके बारे में। कुछ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें अनुशासन, मेहनत और जुनून से जिया जाता है। ऐसा ही सपना कुछ बरसों पहले जयपुर की बेटी वैष्णवी एम. सक्सेना (22 वर्ष) ने देखा था, भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का। उसने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बूते पर उस सपने को हकीकत में बदल दिया। वैष्णवी ने सर्विस सलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) की मेरिट में देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अब वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। वैष्णवी ने अपनी सफलता का श्रेय दादा-दादी के आशीर्वाद को दिया। उन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2 बार कमांडेंट सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएसन भी मिल चुका है।