Rajasthan: इंस्टाग्राम चैट से अफेयर का हुआ शक, पहले पत्नी पर हमला किया, फिर ट्रेन की चपेट में आने से पति की मौत

कोतवाली थाना प्रभारी रामगिलास गुर्जर ने बताया कि मृतक के परिजनों से पूछताछ में सामने आया कि रजनी की मौसेरी बहन की सगाई की बातचीत चल रही थी। बहन के कहने पर रजनी ने संबंधित युवक की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उसकी फोटो देखी थी और उसे औपचारिक मैसेज किया था। परिजनों के मुताबिक सुशील ने यह चैट देख ली और तभी से पत्नी पर शक करने लगा। परिजनों ने पुलिस को यह भी बताया कि वह पिछले तीन-चार दिनों से पत्नी पर हमला करने की फिराक में था। पुलिस इन तथ्यों की जांच कर रही है।