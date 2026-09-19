Deeg News: कीर्तन के बाद चींटियों को दाना डालने गई महिला तालाब में गिरी, ‘देवदूत’ बनकर पहुंचे पुलिसकर्मी, बचा ली जान

डीग। बृजनगर खोड़की रोड स्थित वन बिहारी मंदिर में कीर्तन में शामिल होने गई एक बुजुर्ग महिला हादसे का शिकार हो गई। कीर्तन समाप्त होने के बाद महिला चींटियों के लिए चुग्गा डालने पोखर की पाल पर पहुंची थी। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पोखर में जा गिरी। पानी में गिरने के बाद महिला ने मदद के लिए चीख-पुकार शुरू कर दी।