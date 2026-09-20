Rajasthan : राजनीति से बड़ी सरकारी नौकरी, किलाबंदी से निकल एसआइ भर्ती परीक्षा देने पहुंचीं पार्षद किरण सोलंकी

परबतसर नगरपालिका की नई शहरी सरकार की तस्वीर सोमवार को साफ हो जाएगी। अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के श्रीभगवान बंग और कांग्रेस के बजरंग माली आमने-सामने हैं। 25 निर्वाचित पार्षदों के मतदान से तय होगा कि नगरपालिका की बागडोर अगले कार्यकाल में किसके हाथों में होगी। अध्यक्ष पद का चुनाव सोमवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना की जाएगी। नगरपालिका के सभी 25 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें भाजपा ने 13 और कांग्रेस ने 12 वार्डों में जीत दर्ज की है। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों के लिए प्रत्येक पार्षद का मत महत्वपूर्ण रहेगा। चुनाव परिणाम के बाद अब अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और पार्षदों के रुख पर शहर की नजर बनी हुई है।