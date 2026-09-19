नागौर में नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ, मूण्डवा व रियां में त्रिकोणीय मुकाबला

बासनी नगर पालिका में आरएलपी के मोहम्मद इमरान और कांग्रेस के शौकत अली आमने-सामने हैं। डेगाना में कांग्रेस के गिरधारीराम के सामने भाजपा के राधाकिशन हैं। जायल में कांग्रेस की कमलेश और निर्दलीय सुशीला के बीच मुकाबला है। कुचेरा में भाजपा के अजयपाल चौधरी और कांग्रेस के तेजपाल मिर्धा के बीच सीधी टक्कर होगी। मेड़ता सिटी में भाजपा की कंचन देवी सांखला और कांग्रेस की नाज परवीन आमने-सामने हैं। मेड़ता रोड में भाजपा की तुलसी देवी और कांग्रेस की पूजा बंजारा के बीच मुकाबला होगा। वहीं नागौर नगर परिषद में भाजपा की संतोष टाक और कांग्रेस के दीपक सैनी अध्यक्ष पद के लिए आमने-सामने हैं।