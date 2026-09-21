Rajasthan Nikay Chunav: दिव्या मदेरणा ने कार की छत पर चढ़कर मनाई खुशी, हंगामे-बवाल के बीच कांग्रेस की जीत, जानिए मथानिया में क्या हुआ?

जोधपुर जिले की नवनिर्मित मथानिया नगरपालिका के पहले अध्यक्ष (चेयरमैन) पद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए अपना बोर्ड बना लिया है। वोटिंग और उसके तुरंत बाद हुई मतगणना के नतीजों में कांग्रेस की उम्मीदवार लीला देवी ने जीत हासिल कर मथानिया की नई चेयरमैन की कुर्सी अपने नाम कर ली है। इस चुनाव में कुल 25 वोटों में से कांग्रेस प्रत्याशी लीला देवी को 17 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रत्याशी इंद्रा देवी को महज 8 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इस नतीजे के बाद पूरे मथानिया क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोल-नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला। पूर्व ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने तो कार की छत पर चढ़कर जश्न मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है।