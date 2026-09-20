Rajasthan Defense News: जापानी चीफ के साथ ‘मेड-इन-इंडिया’ तेजस में भरी उड़ान, जानें क्या बोले IAF प्रमुख अमर प्रीत सिंह?

राजस्थान की ऐतिहासिक और सामरिक नगरी जोधपुर में भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच आयोजित द्विपक्षीय युद्धाभ्यास 'वीर गार्जियन 2026' के दौरान रक्षा संबंधों का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा गया है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायु सेना (IAF) के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह और जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JASDF) के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल टेकहीरो मोरिटा ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस में एक साथ सॉर्टी लगाई। ऐतिहासिक उड़ान के बाद भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पहली बार जापानी फाइटर जेट्स का भारतीय जमीन से काम करना दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में एक बड़ा मील का पत्थर है। उन्होंने संस्कृत की प्रसिद्ध उक्ति "आपत्सु मित्रम्" (संकट का साथी ही सच्चा मित्र होता है) का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और जापानी वायुसेना के बीच का रिश्ता आपसी सम्मान, पेशेवर विश्वास और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने की साझी प्रतिबद्धता पर टिका है।