वीर गार्जियन 2026: एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह और जापानी एयर चीफ आज जोधपुर पहुंचे, संयुक्त अभ्यास में लिया हिस्सा

Veer Guardian 2026 In Jodhpur: जोधपुर स्थित एयर फोर्स स्टेशन पर भारत और जापान के बीच संयुक्त वायु अभ्यास ‘वीर गार्जियन 2026’ चल रहा है। यह द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास 9 सितंबर से 22 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास में भारतीय वायु सेना (IAF) और जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JASDF) के जवान और लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं।