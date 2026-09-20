जयपुर मेयर चुनाव: यूं तय हुआ सुनील कोठारी के BJP से महापौर प्रत्याशी बनने का सफर, जानें क्या है परकोटा कनेक्शन?

महापौर प्रत्याशी का नाम तय करने के साथ ही पार्टी के सामने पार्षदों को एकजुट रखने की चुनौती भी है। इसके लिए मुख्यमंत्री के विश्वासपात्र रघुनाथ अग्रवाल नरेड़ी को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी पार्षदों को पुष्कर ले जाने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। बाद में 4 प्रमुख दावेदारों सुनील कोठारी, पुनीत कर्णावट, विमल अग्रवाल और शैलेन्द्र भार्गव को पुष्कर से गोपनीय तरीके से प्रदेश भाजपा कार्यालय तक लाने में भी नरेड़ी सारथी बने। सुनील कोठारी समेत चारों प्रमुख दावेदार सीधे प्रदेश कार्यालय पहुंचे और संगठन महामंत्री अजय कुमार से मुलाकात की। वे कार्यालय में करीब 1 घंटे 18 मिनट रहे। इसके बाद कोठारी नामांकन के लिए प्रदेश कार्यालय से रवाना हुए। नामांकन के लिए निकलने से पहले कोठारी ने गणेशजी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया।