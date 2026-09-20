JAIPUR: पेट दर्द होने पर ले गए निजी अस्पताल, हो गई महिला की मौत, भागा स्टाफ, परिजनों ने किया हंगामा

सुमन के दो छोटे बच्चे हैं। एक की उम्र करीब डेढ़ साल और दूसरे की करीब तीन साल बताई गई है। पति ओमप्रकाश ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। खातीपुरा व्यापार मंडल अध्यक्ष भवानी सिंह ने कहा कि परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। परिजनों की ओर से एक करोड़ रुपए मुआवजा और आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की जा रही है। वैशाली नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है।