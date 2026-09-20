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राजस्थान मेयर चुनाव के बीच BJP नेता राजेंद्र राठौड़ का कांग्रेस पर हमला, विपक्ष के चुने हुए पार्षदों को लेकर बड़ा दावा

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस में टूटन का दावा करते हुए भाजपा की निर्विरोध जीत का भी जिक्र किया।
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जयपुर

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Harshita Saini

Sep 20, 2026

rajendra rathore

बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ (File Photo)

जयपुर. नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐतेहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। पार्टी ने 30 से ज्यादा निकायों में निर्विरोध जीत हासिल की है। आगे उन्होंने पार्टी से तुलना करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पार्टी टुकड़ों में बंट चुकी है और उसके अपने ही पार्षद भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी नेता को चुनाव प्रचार करते हुए नहीं देखा।

'कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल होना चाहते'

भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के चुने हुए पार्षदों को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस के कई पार्षद भाजपा में आने के लिए उनसे संपर्क कर चुके हैं और लगातार पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन पार्टी उनके गुण-अवगुण और राजनीतिक छवि को देखकर ही फैसला लेगी।

आगे कांग्रेस की ओर से भाजपा में क्रॉस वोटिंग की आशंका जताए जाने के लेकर राठौड़ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दलबदल की राजनीति को बढ़ावा देने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। राठौड़ ने आरोप लगाया कि राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में भी 'एलिफेंट ट्रेडिंग' हुई थी।

खबर अपडेट की जा रही है...

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Updated on:

20 Sept 2026 02:18 pm

Published on:

20 Sept 2026 02:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान मेयर चुनाव के बीच BJP नेता राजेंद्र राठौड़ का कांग्रेस पर हमला, विपक्ष के चुने हुए पार्षदों को लेकर बड़ा दावा

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