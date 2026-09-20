राजस्थान मेयर चुनाव के बीच BJP नेता राजेंद्र राठौड़ का कांग्रेस पर हमला, विपक्ष के चुने हुए पार्षदों को लेकर बड़ा दावा

जयपुर. नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐतेहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। पार्टी ने 30 से ज्यादा निकायों में निर्विरोध जीत हासिल की है। आगे उन्होंने पार्टी से तुलना करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पार्टी टुकड़ों में बंट चुकी है और उसके अपने ही पार्षद भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी नेता को चुनाव प्रचार करते हुए नहीं देखा।