Pitru Paksha 2026: पितरों के नाम होंगे 16 दिन, जानें कब से शुरू हो रहा श्राद्ध पक्ष

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, करीब छह दशक बाद यह दुर्लभ ग्रह गोचर बन रहा है। श्राद्धपक्ष पूर्णिमा पर ग्रहों के संचरण की ऐसी स्थिति बन रही है, जैसी वर्ष 1966 में बनी थी। इस कारण श्राद्ध पूर्णिमा को ज्योतिषीय और खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पितृ पक्ष की पूर्णिमा तिथि 26 सितंबर को है। प्रतिपदा श्राद्ध 27 सितंबर से शुरू होंगे और 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ पितृपक्ष का समापन होगा। इन दिनों को पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।