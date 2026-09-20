डिजिटल ठगी का नया जाल: लुभावना ऑफर देखकर क्लिक किया और खाता खाली

सबसे पहले अट्रैक्टिव मैसेज आता है। कोई इनाम का लालच दिखाता है, कोई डराता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, कोई नौकरी या निवेश का सपना दिखाता है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, या तो नकली पेज खुलता है जहां आपसे ओटीपी, पासवर्ड या कार्ड डिटेल मांगी जाती है, या फिर आपके फोन में मालवेयर घुस जाता है। उसके बाद चुपके से पैसे निकलने लगते हैं। कई बार तो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि कब उसका अकाउंट खाली हो गया।