RIICO: रीको ने बदले लीज नवीनीकरण के नियम, जयपुर समेत 7 शहरों में हो रही भूखण्डों की ई-नीलामी

Lease Renewal Rules: जयपुर। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने अविकसित एवं अर्द्ध-विकसित भूखण्डों के लीज नवीनीकरण से जुड़े नियमों में आंशिक संशोधन किया है। नए प्रावधान के तहत प्रारंभिक 33 वर्ष की लीज अवधि पूरी होने के बाद भूखण्ड के नवीनीकरण पर प्रचलित आवंटन दर का 10 प्रतिशत भूमि प्रीमियम के रूप में देना होगा। यह प्रीमियम पहली और दूसरी, दोनों 33 वर्षीय नवीनीकरण अवधियों के लिए लागू होगा।

रीको की ओर से यह संशोधन लीज नवीनीकरण के दौरान देय शुल्क और प्रीमियम को लेकर नियमों में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से किया गया है। अब संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में नवीनीकरण के समय जो आवंटन दर प्रचलित होगी, उसके आधार पर भूमि प्रीमियम की गणना की जाएगी।