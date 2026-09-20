राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर भड़के राजेंद्र राठौड़, बोले-कांग्रेस को उन पर शर्म आनी चाहिए

जयपुर. कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों से शिक्षा, पेपर लीक, भर्ती और रोजगार समेत कई मुद्दों पर संवाद किया था लेकिन इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल और उनकी मां को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर कार्यक्रम विवाद का विषय बन गया है। भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई है जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी बीच अब बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उन पर शर्म आनी चाहिए।