Rajasthan: ईवीएम मशीनों से भरा वाहन पलटा, पुलिस के दो जवान घायल, मौके पर पहुंचीं एसडीएम

जोधपुर। जोधपुर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग-125 पर बालेसर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात ईवीएम मशीनों से भरा टाटा 407 मिनी ट्रक मवेशी को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा 38 मील की सरहद के पास रात करीब 8 बजे हुआ। दुर्घटना के समय वाहन में पंचायती राज चुनाव के लिए ईवीएम मशीनें ले जाई जा रही थीं। हादसे में ईवीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों सहित तीन लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया।