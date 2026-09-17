Jodhpur: तेज रफ्तार कैंपर की टक्कर से ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल की मौत, पुलिस महकमे में शोक की लहर

साथी पुलिसकर्मियों ने बताया कि सुरेश मुण्डेल नागौर जिले के जारोड़ा के रहने वाले थे। वे साल 2015 बैच में कॉन्स्टेबल के तौर पर पुलिस विभाग में चयनित हुए थे। कुछ दिनों से हाईवे पॉइंट पर तिलवाडिया फांटा के पास उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। उनका स्वभाव शांत और दोस्ताना था। वो ड्यूटी को लेकर हमेशा गंभीर रहते थे। ड्यूटी के दौरान ही हुए इस हादसे में सुरेश मौत से साथी पुलिसकर्मियों में सदमे में है। इधर, सुरेश मुण्डेल की मौत की सूचना से जारोड़ा गांव में शोक की लहर दौड़ गई।