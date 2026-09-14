Mathania Election Result: बेबी देवी-रिया भाटी को मिले 221-221 वोट, ढाई घंटे की बेचैनी के बाद लॉटरी से खुला जीत का राज

चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में सक्रियता दिखाई और क्षेत्र में पार्टी के लिए प्रचार किया। इसका लाभ कांग्रेस को मिला। दूसरी ओर, भाजपा को मंडल स्तर पर चल रही आंतरिक कलह और टिकट वितरण को लेकर हुई नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ा। चुनाव परिणाम के बाद स्थानीय स्तर पर भाजपा के प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। कुल मिलाकर मथानिया नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने 16 वार्ड जीतकर बोर्ड बनाने की स्थिति मजबूत कर ली है। भाजपा को 7 और निर्दलीयों को 2 वार्डों में जीत मिली। वार्ड 7 में बराबर मतों के बाद लॉटरी से तय हुआ परिणाम इस चुनाव का सबसे चर्चित घटनाक्रम रहा।