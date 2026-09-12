Rajasthan Nikay Chunav: वोटिंग खत्म होते ही जलापूर्ति बंद का ‘सरकारी फरमान’! 4 दिन प्रभावित रहेगी जलापूर्ति, जोधपुर से बड़ी खबर

राजस्थान में निकाय चुनाव 2026 के दूसरे चरण के तहत जोधपुर शहर में लोकतंत्र का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पत्नी सुनीता गहलोत, बेटे वैभव गहलोत और बहू हिमांशी गहलोत के साथ महामंदिर स्थित वर्धमान जैन स्कूल पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंचे थे। गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए निकाय क्षेत्रों के विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का दावा किया था। हालांकि, जैसे ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई और चुनावी गहमागहमी शांत हुई, जोधपुर की जनता के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) नगर वृत्त जोधपुर ने शहर के बड़े हिस्से में 13 सितंबर से जलापूर्ति पूरी तरह बंद रखने और आपूर्ति शेड्यूल में फेरबदल का फरमान जारी कर दिया।