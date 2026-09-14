फलोदी में भाजपा बहुमत की दहलीज पर, एक सीट ने बढ़ाया निर्दलीयों का ‘भाव’, बोर्ड पर सस्पेंस बरकरार

वार्ड 7 में कांग्रेस के अशोक व्यास ने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पूर्व सभापति पन्नालाल व्यास को 50 मतों से हराया। इस परिणाम को फलोदी की स्थानीय राजनीति में अहम उलटफेर माना जा रहा है। कांग्रेस की ओर से सभापति पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे श्रीकान्ता मुरलीमनोहर व्यास वार्ड 27 से चुनाव हार गए। वहीं वार्ड 18 से जयप्रकाश बोहरा को भी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा की ओर से सभापति पद के दावेदार माने जा रहे मेघराज कल्ला, उनकी पत्नी ममता कल्ला, जेपी जोशी और ओम बोहरा चुनाव जीतकर पार्षद बने हैं। ऐसे में सभापति पद को लेकर भाजपा के भीतर भी दावेदारों के बीच खींचतान देखने को मिल सकती है।