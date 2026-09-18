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जोधपुर महापौर चुनाव: भाजपा के दावे ने मचाई सियासी हलचल, जानिए क्या है पार्टी का एक्शन प्लान

जोधपुर महापौर चुनाव: पहले दिन कांग्रेस व भाजपा के साथ ही अन्य किसी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। भाजपा के लिए अधिवक्ता नाथूसिंह ने नामांकन पत्र प्राप्त किया। लेकिन प्रत्याशी का नाम बताने से इनकार किया।
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जोधपुर

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Santosh Trivedi

Sep 18, 2026

jodhpur bjp parshad

नगर निगम चुनाव में जीत के बाद कैंप में सभी भाजपा पार्षद। Photo- Patrika

जोधपुर महापौर पद के लिए मतदान की लोक सूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई। पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। हालांकि कांग्रेस के लिए 2 और भाजपा के लिए एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र लिए।

दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम जोधपुर के 100 वार्डों के चुनाव होने के बाद 25 सितम्बर को महापौर और 26 सितम्बर को उप महापौर के मतदान का कार्यक्रम घोषित किया था।

महापौर के मतदान के लिए शुक्रवार को लोक सूचना जारी की गई। इसी के साथ शुक्रवार व शनिवार सुबह 10.30 से दोपहर 3 बजे तक नगर निगम में तीसरी मंजिल पर कमरा नम्बर 307 में महापौर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।

पहले दिन कांग्रेस व भाजपा के साथ ही अन्य किसी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। उधर, भाजपा के लिए अधिवक्ता नाथूसिंह ने नामांकन पत्र प्राप्त किया। उन्होंने प्रत्याशी का नाम बताने से इनकार किया। वहीं, कांग्रेस के लिए तीन नामांकन पत्र लिए गए हैं, जो गणपतसिंह, सरस्वती व नरेशचन्द्र जोशी के लिए बताए जाते हैं।

कार्यक्रम के तहत शनिवार दोपहर तीन बजे महापौर पद के लिए नामांकन पत्र जमा कराने का अंतिम दिन है। भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी अब अंतिम दिन ही नामांकन पत्र जमा करेंगे। जोधपुर महापौर की रेस में भाजपा से प्रसन्नचंद मेहता, मेघराज लोहिया, कमलेश पुरोहित, कन्हैयालाल परीक और सुभाष गहलोत का नाम शामिल है। देखना होगा पार्टी किसके नाम पर मुहर लगाती है।

भाजपा का बहुमत का दावा

ये निर्दलीय हुए शामिल

भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर निगम के लिए आवश्यक बहुमत जुटा लिया है। भाजपा कैम्प में 7 निर्दलीय पार्षदों के बाड़े में पहुंचने के बाद उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने 52 पार्षदों फोटो और वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि जोधपुर नगर निगम में बोर्ड के गठन के लिए उसके पास पर्याप्त बहुमत है। पार्टी महामंत्री एवं जोधपुर संभाग प्रभारी भूपेंद्र सैनी को सात निर्दलीय पार्षदों को दुपट्टा पहनकर भाजपा में शामिल किया।

भाजपा में शामिल होने वाले निर्दलीय पार्षदों में वार्ड 5 से विशाल सांखला, वार्ड 19 से दिनेश शर्मा, वार्ड 20 से चेतन गहलोत, वार्ड 47 से मोहन राम चौधरी, वार्ड 48 से दुर्गा मेवाड़ा, वार्ड 76 से निर्मला नायक और वार्ड 81 से स्वरूप सिंह शामिल हैं।

यह रहा एक्शन प्लान

नगर निगम में बहुमत नहीं आने के बाद से ही भाजपा सक्रिय हो गई थी, और बहुमत जुटाने के लिए कमान उद्योग राज्य मंत्री के के विश्नोई को सौंप दी थी। जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देश पर लगातार काम कर रहे थे। व्यक्तिगत तौर पर वे निर्दलीयों पार्षदों से लगातार संपर्क में थे। उनके इस काम में शहर विधायक अतुल भंसाली व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पालीवाल सहयोगी रहे। रणनीति के तौर पर एक-एक पार्षद से अलग-अलग बात की गई।

विश्नोई पिछले कुछ दिनों से जोधपुर में ही डेरा डाले हुए है। वे लगातार पूरे घटनाक्रम पर निगाहें रखे हुए थे। महेन्द्र राठौड़ स्वरूपसिंह को लेकर कैम्प में गए थे। वहीं कैम्प का मैनेजमेंट संगठन के पदाधिकारी देख रहे थे। अंतिम मोहर प्रदेश महामंत्री भूपेन्द्र सैनी के आने के बाद लगी। गुरुवार को 7 निर्दलीय पार्षदों को पार्टी का दुपट्टा पहना दिया गया। पर इससे पहले पूरा ग्राउण्ड वर्क केके विश्नोई, विधायक अतुल भंसाली कर चुके थे।

रणनीति ने बदली नगर निगम की सियासी तस्वीर

जोधपुर नगर निगम चुनाव के बाद बोर्ड गठन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। ऐसे समय में सात निर्दलीय पार्षदों को भाजपा के साथ जोड़ना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है। पार्टी ने मतगणना के बाद से ही निर्दलीय पार्षदों को पार्टी खेमे में लेने के लिए जुटे रहे और गुरुवार शाम तक 7 निर्दलीय पार्षदों को जोड कर बहुमत के आंकडे 52 तक पहुंचाया।

पुनर्मतदान में जीत के साथ भाजपा टॉप पर, 45 पार्षद जीते

जोधपुर नगर निगम जोधपुर के वार्ड-50 से भाजपा प्रत्याशी हेमाराम चौधरी विजयी रहे। पुनर्मतदान के बाद गुरुवार को मतगणना में उन्होंने कांग्रेस के युवराज को 83 वोटों से हराया। इसके साथ ही भाजपा 45 पार्षद जीतकर टॉप पर पहुंच गई। कांग्रेस के 44, आरएलपी का एक और 10 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हो चुके हैं। 100 वार्ड वाले नगर निगम जोधपुर में भाजपा और कांग्रेस बहुमत हासिल नहीं कर पाईं हैं।

वार्ड-50 में भाजपा प्रत्याशी हेमाराम चौधरी को 1725 और कांग्रेस के युवराज को 1642 मत मिले। निर्दलीय रिंकू मेवाड़ा को 540 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी के भाई देशराज सिंह ने इसी वार्ड से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और 113 मत हासिल किए। एक अन्य निर्दलीय रिंकू मेवाड़ा 540 वोट के साथ तीसरे नम्बर पर रही।

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Updated on:

18 Sept 2026 06:54 pm

Published on:

18 Sept 2026 06:45 pm

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