जोधपुर महापौर चुनाव: भाजपा के दावे ने मचाई सियासी हलचल, जानिए क्या है पार्टी का एक्शन प्लान

नगर निगम में बहुमत नहीं आने के बाद से ही भाजपा सक्रिय हो गई थी, और बहुमत जुटाने के लिए कमान उद्योग राज्य मंत्री के के विश्नोई को सौंप दी थी। जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देश पर लगातार काम कर रहे थे। व्यक्तिगत तौर पर वे निर्दलीयों पार्षदों से लगातार संपर्क में थे। उनके इस काम में शहर विधायक अतुल भंसाली व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पालीवाल सहयोगी रहे। रणनीति के तौर पर एक-एक पार्षद से अलग-अलग बात की गई।