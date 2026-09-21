फलोदी में पहली बार चुनाव लड़े मेघराज कल्ला बने सभापति, परिवार से लिपटकर हुए भावुक; पूर्व चेयरमैन को मिला सिर्फ 1 वोट

सभापति निर्वाचित होने के बाद मेघराज कल्ला नगर परिषद कार्यालय से बाहर आए तो वहां मौजूद उनकी पत्नी व पार्षद ममता कल्ला और पुत्र उनसे लिपट गए। इस दौरान सभी भावुक हो गए और कल्ला की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने पत्नी ममता कल्ला, पुत्र और पुत्री को गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। पत्नी ममता कल्ला ने कहा कि उनका सभापति बनने का सपना पूरा हो गया है और वे शहर हित में कार्य करेंगे। वे जनता की सेवा के तौर पर अपनी सेवाएं एक सेवक की तरह देंगे। इस दौरान समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठाकर जश्न मनाया और बधाइयां दीं।