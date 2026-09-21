जोधपुर: मथानिया पालिका अध्यक्ष चुनाव में सियासी घमासान, दिव्या मदेरणा को रोका; टीकाराम जूली बोले- लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा

Mathania Nagar Palika Election 2026: जोधपुर। मथानिया नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं। कांग्रेस ने अपने पक्ष में 16 पार्षदों के समर्थन का दावा किया है। पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा भी कांग्रेस पार्षदों के साथ नगरपालिका परिसर पहुंचीं, लेकिन उन्हें मतदान स्थल तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद मौके पर राजनीतिक माहौल गरमा गया। मदेरणा ने मौके पर मौजूद वर्तमान विधायक भैराराम सियोल पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी पोस्ट किया और रिटर्निंग ऑफिसर (RO) की भूमिका पर सवाल उठाए। वहीं, कांग्रेस की ओर से पुलिस और प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।