जालोर में 10 साल बाद पलटा पासा: कांटे की टक्कर में कांग्रेस के बंशीलाल माली बने सभापति, जानें किसे मिले कितने वोट

Jalore Municipal Council Election Result: जालोर नगर परिषद के सभापति के लिए सोमवार को हुए चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहे। कांग्रेस के युवा प्रत्याशी बंशीलाल सभापति चुने गए। सभापति के चुनाव में कुल 40 वोट में से 23 कांग्रेस प्रत्याशी बंशीलाल के पक्ष में, तो 17 भाजपा प्रत्याशी जयसिंह के पक्ष में पड़े। बहुमत के लिए 21 वोट की जरूरत थी। इस तरह 10 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद इस बार जालोर में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व 26 नवंबर 2009 को नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की इंदू परिहार (30 अप्रैल 2012 को सभापति) चुनी गई थीं। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस संगठन लगातार दो बार बोर्ड बनाने में नाकाम रहा।