21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जालोर

जालोर में 10 साल बाद पलटा पासा: कांटे की टक्कर में कांग्रेस के बंशीलाल माली बने सभापति, जानें किसे मिले कितने वोट

जालोर नगर परिषद सभापति चुनाव में कांग्रेस के बंशीलाल ने भाजपा के जयसिंह को हराकर जीत दर्ज की। बंशीलाल को 23 और जयसिंह को 17 वोट मिले। 10 साल बाद जालोर में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। बंशीलाल ने विकास और सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता बताया।
2 min read
Google source verification

जालोर

image

Arvind Rao

Sep 21, 2026

jalore municipal council election result

बंशीलाल (पत्रिका फोटो)

Jalore Municipal Council Election Result: जालोर नगर परिषद के सभापति के लिए सोमवार को हुए चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहे। कांग्रेस के युवा प्रत्याशी बंशीलाल सभापति चुने गए। सभापति के चुनाव में कुल 40 वोट में से 23 कांग्रेस प्रत्याशी बंशीलाल के पक्ष में, तो 17 भाजपा प्रत्याशी जयसिंह के पक्ष में पड़े। बहुमत के लिए 21 वोट की जरूरत थी। इस तरह 10 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद इस बार जालोर में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व 26 नवंबर 2009 को नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की इंदू परिहार (30 अप्रैल 2012 को सभापति) चुनी गई थीं। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस संगठन लगातार दो बार बोर्ड बनाने में नाकाम रहा।

सबसे पहले पहुंचे निर्दलीय

सुबह 10.15 बजे सबसे पहले निर्दलीय प्रत्याशी कैलाश वोट देने पहुंचे। इसके बाद क्रमश: पपू देवी और मनीष मतदान के लिए पहुंचे। सुबह करीब 10.35 बजे कांग्रेस युवा नेता लक्ष्मण सांखला के साथ निर्दलीय सागर मेहर पहुंचे और मतदान कर लौटे।

बस में पहुंचे कांग्रेस के पार्षद

बाड़ाबंदी में मौजूद कांग्रेस के 19 पार्षद समेत निर्दलीय पार्षद एक निजी बस में नगरपरिषद के मुख्य गेट तक पहुंचे। वरिष्ठ कांग्रेसी ऊमसिंह चांदराई की अगुवाई में ये सभी परिषद भवन तक पहुंचे। इसके बाद इन सभी ने मतदान किया।

कांग्रेस के बाद भाजपा पार्षद पहुंचे

कांग्रेस प्रत्याशियों के मतदान के तुरंत बाद करीब 11.47 बजे भाजपा के विजयी पार्षद वार्ड 33 से विजयी प्रत्याशी और सभापति प्रत्याशी जयसिंह की अगुवाई में नगरपरिषद पहुंचे। इन सभी ने मतदान केंद्र में मतदान किया और फिर रवाना हुए।

1 बजे आया परिणाम, बंशी जीते

दोपहर 1 बजे मतगणना पूरी कर ली गई। इसमें कांग्रेस के बंशीलाल को 23 वोट मिले। जीत के साथ ही केंद्र के बाहर मौजूद समर्थकों ने खुशी जाहिर की और नारेबाजी शुरू कर दी।

सड़क पर जुटी भीड़, नारेबाजी की

सुबह 10.30 बजे नगरपरिषद के बाहर मुख्य मार्ग पर दोनों ही पार्टियों के समर्थकों की भीड़ जुट गई। मार्ग के एक छोर पर कांग्रेस समर्थक, तो दूसरे छोर पर भाजपा समर्थक नारेबाजी कर रहे थे।

पुलिस बल रहा तैनात

एहतियात के तौर पर सुबह से ही पुलिस का जाब्ता केंद्र के आसपास तैनात रहा। केंद्र के दोनों छोर पर सेफ्टी कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। मुख्य मार्ग के दोनों छोर पर तैनात भाजपा और कांग्रेस समर्थकों की भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

जालोर का विकास पहली प्राथमिकता : बंशीलाल

जालोर का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। शहरी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। सुंदेलाव तालाब के सौंदर्यीकरण और गंदे पानी की आवक को रोकने के लिए विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाएगा। सभी पार्षदों के सहयोग से जालोर के अटके प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाएगा। विकास के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, उन पर मंथन भी किया जाएगा। बेहतर भविष्य के लिए जो भी जरूरतें हैं, उनके लिए सकारात्मक तरीके से धरातल स्तर पर कार्य किया जाएगा।

#PahalgamAttackमें अब तक
jalore municipal council election result

जालोर में 10 साल बाद पलटा पासा: कांटे की टक्कर में कांग्रेस के बंशीलाल माली बने सभापति, जानें किसे मिले कितने वोट

IIT madras

नई तकनीक : तूफानी लहरों का अधिक सटीक पूर्वानुमान संभव, जलवायु संकट से बचाव का वैज्ञानिक समाधान

Khandwa Cyber Fraud

पहलगाम हमले का नाम लेकर खंडवा में साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर खाते से निकलवाए 3.05 लाख

धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, तेजी से बढ़ते टूरिज्म और बड़े पैमाने पर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते आज देश के सबसे तेजी से उभरते शहरों में शामिल है।

शालीमार ग्रुप की एंट्री…अब बदलेगी इलाके की तस्वीर

Despite multi crore budgets and grand

घोषणाओं की चमक में गुम हुआ मिनी ब्राजील, कागजों पर संवरा विचारपुर

ब्रेनस्टेम का 3डी एटलस

ब्रेनस्टेम का 3डी एटलस होगा मददगार : दिमाग में क्या चल रहा है, कौनसी बीमारियां करती हैं इसे प्रभावित

Singapen

मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय ने ‘सिंगप्पेन’ स्पेशल फोर्स का किया उद्घाटन

AIADMK OFFICE

AIADMK में घमासान, पार्टी मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई

aashorwad dete hue

ऐतिहासिक आयोजन: गांव की 580 ‘लाडलियों’ का सम्मान, आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय

दुकान पर खरीदारी करने पहुंची महिला का गहनों से भरा पर्स चोरी… सीसीटीवी में कैद…. देखे वीडियो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2026 05:58 pm

Published on:

21 Sept 2026 05:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / जालोर में 10 साल बाद पलटा पासा: कांटे की टक्कर में कांग्रेस के बंशीलाल माली बने सभापति, जानें किसे मिले कितने वोट

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Election: चुनावी हलचलों के बीच BJP प्रत्याशी के पिता का आकस्मिक निधन, नतीजे आने से पहले टूटा दुखों का पहाड़

bhinmal nagar palika election 2026 manoj gupta father passes away
जालोर

जालोर में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक पड़ा उल्टा: प्रत्याशी ने नामांकन लिया वापस; BJP के सुरेश बगरेचा निर्विरोध निर्वाचित

suresh bagrecha elected unopposed
जालोर

Jalore Election Result: जालोर में कांग्रेस ने जीती सबसे ज्यादा सीटें, भाजपा भी पीछे नहीं, अब किसके सिर सजेगा बोर्ड, फैसला बाकी

Jalore Election Result
जालोर

जालोर में भीषण सड़क हादसा: कार के उड़े परखच्चे, दो मासूम बच्चियों की मौत, 6 लोग घायल

Jalore accident
जालोर

जालोर में जानवी फायरिंग कांड: रास्ते में घेरकर मारी थी गोली, एक और आरोपी गिरफ्तार; रिमांड पर उगल रहा राज

jalore jahanavi firing case
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.