ब्रेनस्टेम का 3डी एटलस होगा मददगार : दिमाग में क्या चल रहा है, कौनसी बीमारियां करती हैं इसे प्रभावित

आइआइटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटि ने कहा कि अब हमारे पास यह बताने का साधन है कि बीमारियों का मानव मस्तिष्क के बेसिक स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ता है। यह खोज मानव मस्तिष्क की जटिलता को समझने का सबसे जरूरी पहला कदम है।एसजीबीसी प्रमुख प्रो. मोहनशंकर शिवप्रकाशम ने कहा कि हमारा सपना है कि ये एटलस न्यूरोसाइंस और न्यूरोमेडिसिन में व्यापक उपयोगी साबित हों।