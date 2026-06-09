मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय ने ‘सिंगप्पेन’ स्पेशल फोर्स का किया उद्घाटन

चेन्नई. ‘तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए ड्रोन आधारित पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी।’ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार को एगमोर स्थित राजरत्नम स्टेडियम में सिंगप्पेन स्पेशल फोर्स का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार इस तरह की पहल की जा रही है। महिला और बच्चों की सुरक्षा ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।मुख्यमंत्री विजय ने कहा, “राज्य की असली सफलता केवल आर्थिक विकास में नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले व्यवहार में है।” उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की ‘शून्य सहिष्णुता’ नीति है और किसी भी महिला की सुरक्षा से छेड़छाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में निर्दोष लोगों को सजा न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा।