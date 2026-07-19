शालीमार ग्रुप की एंट्री…अब बदलेगी इलाके की तस्वीर

रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में करीब 40 वर्षों की मजबूत विरासत रखने वाली शालीमार कॉर्प लिमिटेड अब तक 60 से अधिक प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है। कंपनी ने 21 मिलियन स्क्वायर फीट से अधिक प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विकसित किए हैं और 8,500 से अधिक खुशहाल ग्राहकों का विश्वास जीता है, जो आज शालीमार परिवार का हिस्सा हैं। समय पर प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी, मॉडर्न आर्किटेक्चर और ग्राहकों के भरोसे के लिए पहचानी जाने वाली कंपनी अब शालीमार कोर्टयार्ड के माध्यम से उत्कृष्टता की अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। लगभग 3.75 एकड़ में विकसित इस प्रोजेक्ट को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने डिजाइन किया है। मेडिटेरेनियन आर्किटेक्चर से प्रेरित इस प्रोजेक्ट का लैंडस्केप डिजाइन थाईलैंड की रेड लैंडस्केप ने तैयार किया है, जो शानो-शौकत और मॉडर्न लाइफस्टाइल का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करता है।