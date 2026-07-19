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शालीमार ग्रुप की एंट्री…अब बदलेगी इलाके की तस्वीर

Shalimar Corp Limited Director Kunal Seth unveils the company’s new project in Varanasi धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, तेजी से बढ़ते टूरिज्म और बड़े पैमाने पर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते आज देश के सबसे तेजी से उभरते शहरों में शामिल है।
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जगदलपुर

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Shaikh Tayyab

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shaikh tayyab

Jul 19, 2026

धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, तेजी से बढ़ते टूरिज्म और बड़े पैमाने पर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते आज देश के सबसे तेजी से उभरते शहरों में शामिल है।

रियल एस्टेट सेक्टर में चार दशकों से अपने अटूट भरोसे और उत्कृष्टता की विरासत के लिए पहचानी जाने वाली शालीमार कॉर्प लिमिटेड अब वाराणसी में शालीमार कोर्टयार्ड के लॉन्च के साथ पूर्वांचल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही है। वर्ष 2026–27 की अपनी विस्तार योजना के तहत कंपनी ने वाराणसी को एक अहम ग्रोथ मार्केट के रूप में चुना है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, तेजी से बढ़ते टूरिज्म और बड़े पैमाने पर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते वाराणसी आज देश के सबसे तेजी से उभरते शहरों में शामिल है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अपनी शानदार परियोजनाओं की सफल डिलीवरी के बाद अब कंपनी का फोकस पूर्वांचल के तेजी से विकसित हो रहे शहरों पर है।

रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में करीब 40 वर्षों की मजबूत विरासत रखने वाली शालीमार कॉर्प लिमिटेड अब तक 60 से अधिक प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है। कंपनी ने 21 मिलियन स्क्वायर फीट से अधिक प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विकसित किए हैं और 8,500 से अधिक खुशहाल ग्राहकों का विश्वास जीता है, जो आज शालीमार परिवार का हिस्सा हैं। समय पर प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी, मॉडर्न आर्किटेक्चर और ग्राहकों के भरोसे के लिए पहचानी जाने वाली कंपनी अब शालीमार कोर्टयार्ड के माध्यम से उत्कृष्टता की अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। लगभग 3.75 एकड़ में विकसित इस प्रोजेक्ट को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने डिजाइन किया है। मेडिटेरेनियन आर्किटेक्चर से प्रेरित इस प्रोजेक्ट का लैंडस्केप डिजाइन थाईलैंड की रेड लैंडस्केप ने तैयार किया है, जो शानो-शौकत और मॉडर्न लाइफस्टाइल का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करता है।

वाराणसी के लहरतारा रोड की प्राइम लोकेशन पर स्थित शालीमार कोर्टयार्ड एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जिसमें 6 टावर और कुल 244 आधुनिक आवास हैं। यह प्रोजेक्ट वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से मात्र 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सनबीम स्कूल लहरतारा, बीएचयू, काशी विश्वनाथ मंदिर, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, ताज गैजेज़ और नदेसर पैलेस जैसे प्रमुख स्थान भी इसके बेहद करीब हैं, जिससे यहां बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलती है।

निवासियों को प्रीमियम और आरामदायक लाइफस्टाइल देने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट में डबल हाइट ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी के साथ एलिगेंट गेस्ट वेटिंग लाउंज, डबल हाइट कैफे, ग्रैंड स्विमिंग पूल विद डेक और चेंजिंग रूम, पूरी तरह से सुसज्जित जिमनेजियम, योगा रूम, पिकलबॉल कोर्ट, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस नेट, बैडमिंटन कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, फैमिली लाउंज, दो मल्टीपर्पज़ हॉल, स्नूकर और टेबल टेनिस रूम, किड्स पूल, आकर्षक वॉटर फीचर्स तथा कई अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि निवासी आराम, सुविधा और प्रीमियम लाइफस्टाइल का अनुभव कर सकें।

शालीमार कॉर्प लिमिटेड के निदेशक कुणाल सेठ ने कहा, "उत्तर प्रदेश के उभरते शहर वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए शानदार संभावनाएं रखते हैं। खासतौर पर वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म और प्रीमियम हाउसिंग की बढ़ती डिमांड इसे एक प्रमुख ग्रोथ मार्केट बना रही है। शालीमार कोर्टयार्ड के माध्यम से हमारा उद्देश्य लग्जरी लाइफस्टाइल का एक नया बेंचमार्क स्थापित करना है, जो क्वालिटी, इनोवेशन और ग्राहकों के भरोसे की हमारी 40 वर्षों की उत्कृष्टता की विरासत को आगे बढ़ाए। आने वाले समय में भी शालीमार कॉर्प लिमिटेड इस क्षेत्र के शहरी विकास में योगदान देने वाली शानदार परियोजनाएं विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।"

#PahalgamAttackमें अब तक
धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, तेजी से बढ़ते टूरिज्म और बड़े पैमाने पर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते आज देश के सबसे तेजी से उभरते शहरों में शामिल है।

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Updated on:

19 Jul 2026 07:52 pm

Published on:

19 Jul 2026 07:46 pm

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