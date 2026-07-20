अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री धमाका: दाहोद के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, एक साथ उठीं अर्थियां, पसरा मातम

फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट मामले की जांच को विशेष जांच दल गठित किया गया है। शहर पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने सेक्टर-2 के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपाल सिंह राठौड़ के सुपरिवजन में यह एसआइटी गठित की है। इसमें जोन-8 के उपायुक्त मयूर पाटिल, एस डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त वाई.ए.गोहिल और रामोल थाने के पीआइ वी डी मोरी को सदस्य बनाया है। एसआइटी को मामले की जांच रिपोर्ट 10 दिनों में देने का निर्देश दिया है।