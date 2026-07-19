Ahmedabad: पटाखा फैक्टरी विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी सहित तीन गिरफ्तार

गहलोत ने बताया कि इस पटाखा फैक्टरी का लाइसेंस चार अगस्त 2020 को मेहुल डोडिया के नाम पर लिया गया था। यह चार मार्च 2026 तक रिन्यु हुआ। बनासकांठा के डीसा में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट की घटना के बाद इस फैक्टरी का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश एक सितंबर 2025 को की थी। 23 मार्च 2026 को पंचनामा करते हुए लाइसेंस रद्द करने की रिपोर्ट दी और फैक्टरी को बंद करा दिया। शहर में जगन्नाथ रथयात्रा के बंदोबस्त में पुलिस की व्यस्तता के चलते जांच नहीं की जा सकी, ऐसे में आरोपी ने 10-15 दिनों से दोबारा फैक्टरी शुरू कर दी। डोडिया को गणपति महोत्सव के लिए पटाखों का ऑर्डर मिला था। उसे पूरा करने को दाहोद व उसके आसपास के जिलों से मजदूर बुलाए थे।