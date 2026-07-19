Ahmedabad: शहर में प्रति किलो दो रुपए महंगी हुई सीएनजी, अब 90.02 प्रति किलो दाम

अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन के अध्यक्ष विजय मकवाणा ने कहा कि सीएनजी मूल्य वृद्धि का वे कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। बढ़ी हुई कीमतों से ऑटो चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक ओर पिछले महीने ऑटो किराए में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब तक उसका लाभ चालकों को नहीं मिला है। ऐसे में सीएनजी की कीमत बढ़ाना ऑटो चालकों के लिए घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। यूनियन की मांग है कि परिवहन विभाग बढ़े हुए किराए की अधिसूचना जल्द जारी करे, ताकि बढ़ती महंगाई और सीएनजी की नई दरों के बीच ऑटो चालकों को राहत मिल सके।