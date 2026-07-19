पटाखा हादसे के बाद मनपा, पुलिस का एक्शन, 147 जगह जांच, 30 को नोटिस, चार इकाइयां सील

मुख्य अग्निशमन अधिकारी ए.ए. डोंगरे ने बताया कि यह कार्रवाई और अधिक सघन अभियान के रूप में जारी रहेगी। इसी क्रम में पुलिस और मनपा के एस्टेट विभाग की संयुक्त टीम ने ग्यासपुर स्थित पटाखा निर्माण इकाइयों का भी निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि दोनों इकाइयों के विस्फोटक (एक्सप्लोसिव) लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इनमें किंग फायर वर्क्स में अवैध निर्माण मिलने पर एस्टेट विभाग ने परिसर को तत्काल सील कर दिया। वहीं जॉय एंड एन्जॉय फायर वर्क्स में स्थायी निर्माण तो नहीं मिला, लेकिन बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण पाया गया। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पूरे परिसर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। प्रशासन ने बताया कि मौके पर मिले पटाखों के जखीरे को सुरक्षित तरीके से जल्द निष्प्रभावी किया जाएगा। इसके अलावा वस्त्राल स्थित कांतिलाल चिनीलाल श्रीमाली, रामोल स्थित मोहसीनखान सिद्दीकखान पठाण, नारोल स्थित जीशानुद्दीन जहीरुद्दीन सैयद की इकाइयों को सील कर दिया गया।