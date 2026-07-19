19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

पटाखा हादसे के बाद मनपा, पुलिस का एक्शन, 147 जगह जांच, 30 को नोटिस, चार इकाइयां सील

मुख्य अग्निशमन अधिकारी डोंगरे ने कहा कि शहर में फायर सेफ्टी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। बिना लाइसेंस संचालन, अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jul 19, 2026

Fire Accident at a Firecracker Factory

पैकटरी के खिलाख की गई गार्रवाई।

Ahmedabad: शहर के रामोल, वस्त्राल स्थित पटाखा फैक्टरी में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) और शहर पुलिस ने शहरभर में फायर सेफ्टी व विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर किया है।

रविवार को फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग ने सभी जोन में विशेष जांच अभियान चलाकर 147 औद्योगिक एवं व्यावसायिक परिसरों की जांच की। इस दौरान नियमों के उल्लंघन पर 30 इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें 23 वेयरहाउस एवं गोदाम तथा सात अन्य व्यावसायिक इकाइयां शामिल हैं। इसके अलावा चार इकाइयों को सील भी किया गया है।चार इकाइयां की गई सील

मुख्य अग्निशमन अधिकारी ए.ए. डोंगरे ने बताया कि यह कार्रवाई और अधिक सघन अभियान के रूप में जारी रहेगी। इसी क्रम में पुलिस और मनपा के एस्टेट विभाग की संयुक्त टीम ने ग्यासपुर स्थित पटाखा निर्माण इकाइयों का भी निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि दोनों इकाइयों के विस्फोटक (एक्सप्लोसिव) लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इनमें किंग फायर वर्क्स में अवैध निर्माण मिलने पर एस्टेट विभाग ने परिसर को तत्काल सील कर दिया। वहीं जॉय एंड एन्जॉय फायर वर्क्स में स्थायी निर्माण तो नहीं मिला, लेकिन बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण पाया गया। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पूरे परिसर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। प्रशासन ने बताया कि मौके पर मिले पटाखों के जखीरे को सुरक्षित तरीके से जल्द निष्प्रभावी किया जाएगा। इसके अलावा वस्त्राल स्थित कांतिलाल चिनीलाल श्रीमाली, रामोल स्थित मोहसीनखान सिद्दीकखान पठाण, नारोल स्थित जीशानुद्दीन जहीरुद्दीन सैयद की इकाइयों को सील कर दिया गया।

साउथ वेस्ट जोन में सबसे ज्यादा 21 नोटिस

रविवार को शहरभर में चलाए गए विशेष फायर सेफ्टी जांच अभियान के दौरान दक्षिण-पश्चिम (साउथ वेस्ट) जोन में सबसे अधिक कार्रवाई की गई। इस जोन में 21 परिसरों की जांच के दौरान सभी 21 वेयरहाउस एवं गोदामों को नोटिस जारी किए गए।

रामोल में 12 इकाइयां कराई बंद

शहर पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि शहर के रामोल क्षेत्र में 12 इकाइयों को बंद कराया गया है। शहर पुलिस ने घटना के बाद से ही ग्रामीण पुलि के साथ मिलकर रामोल, विवेकानंदनगर क्षेत्र में स्थित पटाखा इकाइयों की जांच शुरू की है। उधर जोन-8 के उपायुक्त के तहत क्षेत्र में कई पटाखा फैक्टरी संचालकों ने खुद ही अवैध निर्माण व इकाइयों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है।

जोनवार कार्रवाई

जोन जांचे -गए स्थल -जारी नोटिस

साउथ वेस्ट- 21- 21

सेंट्रल- 44 -4

नॉर्थ वेस्ट -4 -3

साउथ -34 -1

नॉर्थ- 15- 1

वेस्ट -24 -0

ईस्ट- 5- 0

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

19 Jul 2026 10:11 pm

Published on:

19 Jul 2026 10:10 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / पटाखा हादसे के बाद मनपा, पुलिस का एक्शन, 147 जगह जांच, 30 को नोटिस, चार इकाइयां सील

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: शहर में प्रति किलो दो रुपए महंगी हुई सीएनजी, अब 90.02 प्रति किलो दाम

CNG Price
अहमदाबाद

आणंद जिले से अपहृत बालिका का शव मिला, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

Body of abducted girl found in Anand district; suspected rape and murder
अहमदाबाद

Ahmedabad: पटाखा फैक्टरी विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी सहित तीन गिरफ्तार

Main Accused
अहमदाबाद

सामाख्याली-गांधीधाम रेलखंड पर ब्लॉक, कुछ ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन में परिवर्तन

Block on Samakhyali-Gandhidham Rail Section; Terminal Stations Changed for Some Trains
अहमदाबाद

राजकोट मंडल ने विकसित किया एआइ आधारित ‘स्मार्ट आरएस वाल्व सिम्युलेटर’

Rajkot Division Develops AI-based 'Smart RS Valve Simulator'
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.