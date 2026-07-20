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भोपाल-लखनऊ के बीच दोड़ेगी 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जल्द जारी होगा शेड्यूल

Vande Bharat Express: भोपाल-लखनऊ के बीच 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 8 घंटे में सफर पूरा करेगी, जिससे यात्रियों को तेज और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी।
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भोपाल

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Astha Awasthi

Jul 20, 2026

Vande Bharat Express: 8 घंटे में ही पूरा होगा सफर (Photo Source - Patrika)

Vande Bharat Express: 8 घंटे में ही पूरा होगा सफर (Photo Source - Patrika)

Bhopal-Lucknow Vande Bharat Express:भोपाल और लखनऊ के बीच यात्रियों को जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है। भोपाल रेल मंडल के प्रस्ताव को रेलवे की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। जल्द ही रेलवे भोपाल को वंदे भारत का रैक आवंटित किया जाएगा। मौजूदा ट्रेनों से लखनऊ की यात्रा में अभी 12 घंटे का वक्त लगता है। वंदे भारत ट्रेन से ये सफर 8 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। खास बात यह है कि यह ट्रेन सिटिंग ही नहीं, बल्कि स्लीपर वाली होगी। ऐसे में यात्री सोकर भी यात्रा कर पाएंगे। वर्तमान में चलने वाली अधिकांश वंदे भारत सिटिंग है।

भोपाल-लखनउ के बीच चलने वाली यह ट्रेन 20 कोच वाली होगी। पूर्व में इस ट्रेन को 16 कोच के साथ चलाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन यात्रियों की सुविधा और संख्या को देखकर कोच की संख्या 20 करने का निर्णय लिया जा रहा है। भोपाल से पहले ही नई दिल्ली, उज्जैन, जबलपुर, नागपुर और रीवा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित हो रही है।

जल्द जारी होगा शेड्यूल

भोपाल-लखनऊ वंदेभारत एक्सप्रेस की अधिसूचना अगस्त में जारी की जा सकती है। इससे ट्रेन के संचालन की समय-सारणी, किराया और ठहराव की जानकारी भी सार्वजनिक हो जाएगी। ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और तेज रफ्तार के साथ कम समय में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी।

यह जानकारी भी सामने आई है कि नई वंदे भारत का रैक आने में इसलिए देर हो रही है, क्योंकि रानी कमलापति स्टेशन पर पिट लाइन मौजूदा क्षमता को पूरा नहीं कर पाएगी है। वर्तमान में दो पिट लाइन हैं, जो मौजूदा रैक के संधारण कार्य के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में यहां एक नई पिट लाइन पर काम चल रहा है। इसके पूरे होते ही नई ट्रेन आ जाएगी।

अभी चल रही 5 वंदे भारत ट्रेन

अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में कुल 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जो राज्य के प्रमुख शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और खजुराहो को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ती हैं। देखें लिस्ट....

  • रानी कमलापति (भोपाल) - हजरत निजामुद्दीन (दिल्ली) वंदे भारत एक्सप्रेस
  • इंदौर - नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
  • रीवा - रानी कमलापति (भोपाल) वंदे भारत एक्सप्रेस
  • खजुराहो - हजरत निजामुद्दीन (दिल्ली) वंदे भारत एक्सप्रेस
  • खजुराहो - वाराणसी (बनारस) वंदे भारत एक्सप्रेस

कैसे कराएं टिकट बुकिंग

अभी आप इन वंदेभारत ट्रेनों की सटीक समय-सारिणी, किराए और टिकट उपलब्धता की जांच इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि कोई वंदे भारत ट्रेन 2 घंटे या उससे अधिक देरी से चलती है, तो यात्रियों को बिल्कुल मुफ्त नाश्ता, भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाता है।

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Updated on:

20 Jul 2026 10:46 am

Published on:

20 Jul 2026 10:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल-लखनऊ के बीच दोड़ेगी 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जल्द जारी होगा शेड्यूल

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