MP Assembly Session 2026 : मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार, किसानों की समस्याओं पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन

Monsoon Session :मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में व्याप्त खाद संकट, सरकारी खरीदी में अनियमितताओं और किसानों को उचित मुआवज़ा और MSP नहीं मिलने के मुद्दे पर राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया। वहीं, सवाल के बार - बार स्थगित किये जाने से नाराज होकर जौरा विधायक पंकज उपाध्याय गांधी प्रतिमा के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। वहीं, हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी।