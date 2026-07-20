MP विधानसभा में UCC पर संग्राम, बिल पेश होते ही कांग्रेस का विरोध, मंगलवार को निर्णायक चर्चा

गौतम टेटवाल ने मीडिया से कहा कि यहां अलग-अलग पंथों और समुदायों के लोग रहते हैं और उनके रीति-रिवाज अलग-अलग हैं। सभी के लिए एक जैसे रीति-रिवाज और विवाह संस्कार होने चाहिए और उन्हें ठीक वैसे ही किया जाना चाहिए जैसे वे होने चाहिए। इस्लाम में निकाह (विवाह) के मामले में, ऐसे उदाहरण हैं जहाँ एक पुरुष कई महिलाओं से शादी करता है और महिलाओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है… अब, शादी तभी होगी जब बेटी 18 साल की और बेटा 21 साल का हो जाएगा और शादी का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और जोड़े से पैदा होने वाले बच्चों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे और वे अपने पिता का नाम भी इस्तेमाल करेंगे। एक बार जब यह बिल कानून बन जाएगा, तो भारत में बेटियों और माताओं का सम्मान बढ़ेगा…"