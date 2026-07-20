पसंद की चीज न मिलने से रूठकर सड़क पर बैठ गई मासूम, 20 फीट घसीटते हुए ले गई स्कॉर्पियो

ललरिया गांव में रहने वाले सोहेल खान की 3 वर्षीय बेटी जूना खान रविवार को अपनी बड़ी बहन के साथ घर के पास स्थित एक दुकान पर सामान लेने गई थी। दुकान पर पसंद की चीज न मिलने से जूना नाराज हो गई। लौटते समय बड़ी बहन तो सड़क पार कर आगे निकल गई, लेकिन जूना रूठकर बीच सड़क पर ही बैठ गई। जूना जिस जगह बैठी थी, वही एक स्कॉर्पियो कार भी खड़ी थी। बच्ची के बैठने के महज 10 सेकंड बाद ही चालक ने बिना देखे वाहन को आगे बढ़ा दिया। मासूम उसके नीचे फंस गई और 20 फीट तक घिसटती चली गई। इसके बाद वाहन का पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया।