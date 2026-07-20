MP Weather: मध्यप्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 45 जिलों में यलो अलर्ट, भारी बारिश की भी चेतावनी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्व मौसम वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार नायक ने बताया कि मौसम का आकलन सामान्यतः अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान और दैनिक वर्षा तक सीमित माना जाता है। वास्तविक मौसमीय व्यवहार को समझने के लिए 24 घंटे के दौरान होने वाले परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भोपाल के 21 जून से 20 जुलाई 2026 तक के मौसम का अध्ययन दैनिक आंकड़ों के आधार पर किया गया। यह विश्लेषण दर्शाता है कि मानसून केवल वर्षा का नाम नहीं है। बादलों की प्रकृति, नमी, पवन, वायुदाब, दृश्यता, गरज-चमक तथा दिन-रात के दौरान मौसम में होने वाले परिवर्तन मिलकर मानसून की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।