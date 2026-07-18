गोवा नहीं, अबू धाबी जाइए! इंदौर से इंटरनेशनल फ्लाइट का किराया बना चर्चा का विषय

प्रदेश सरकार की नई विमानन नीति भी इस उड़ान को किफायती बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। नीति के तहत सरकार एयरलाइंस को प्रत्येक उड़ान पर 15 लाख रुपएतक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इससे एयरलाइंस को शुरुआती दौर में कम किराया रखने में मदद मिल रही है। ट्रैवल एजेंटों के अनुसार इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू होने से यूएई जाने वाले व्यापारियों, पर्यटकों, नौकरीपेशा लोगों और वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब उन्हें दिल्ली या मुंबई होकर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। यही कारण है कि फिलहाल कई घरेलू पर्यटन स्थलों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय गंतव्य अबू धाबी का किराया अधिक आकर्षक नजर आ रहा है।