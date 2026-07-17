पैर के तलवे में दिखने वाली गांठ हो सकती है कैंसर, इंदौर में सामने आया गंभीर मामला

राऊ स्थित इंदौर कैंसर फाउंडेशन में उपचार के लिए पहुंचे मरीज के पैर के तलवे में काफी समय से सूजन और गांठ थी। शुरुआत में इसे सामान्य समस्या समझा गया, लेकिन जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने बायोप्सी कराने की सलाह दी। जांच रिपोर्ट आने पर पता चला कि गांठ साइनोवियल सार्कोमा है। फाउंडेशन के संस्थापक एवं वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉ. दिग्पाल धारकर ने बताया, उनके लंबे चिकित्सकीय अनुभव में यह तलवे में साइनोवियल सार्कोमा का पहला मामला है। मरीज का साका उपचार शुरू कर दिया गया है और विशेषज्ञों की निगरानी में आगे की चिकित्सा की जा रही है।