दोस्त ने बेल्ट से गला घोंटा, लोहे के एंगल से फोड़ा सिर, इंदौर में मर्डर केस का खुलासा

पुलिस ने जांच के दौरान क्षेत्र के 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इससे पता चला कि 11 जुलाई की रात करीब 9 बजे बाबूलाल और दीपक मुक्ति धाम के पास स्थित शराब दुकान से शराब खरीद कर बाइक पर सवार होकर से बछोड़ा रोड की ओर गए थे। इसी आधार पर पुलिस ने दीपक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि खेत पर बैठकर शराब पीने के दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर उसने पहले बेल्ट से बाबूलाल का गला घोंट दिया। फिर खेत में पड़े लोहे के एंगल से चेहरे पर कई वारकर हत्या कर दी थी। एसपी राजेंद्र कुमार वर्मा ने मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।