इंदौर से आबूधाबी की सीधी उड़ान शुरू, सरकार देगी 15 लाख, यात्रियों का किराया होगा आधा

CM Mohan Yadav- मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सीएम डॉ.मोहन यादव ने बीते दिन इंदौर में प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्ट हवाई सेवा इंदौर-आबूधाबी (Indore to Abu Dhabi Direct Flight) का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर से मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 (MP Civil Aviation Policy 2025) से वित्त पोषित इस नियमित उड़ान का शुभारंभ किया। अभी यह सेवा सप्ताह में 4 दिन (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार) उपलब्ध रहेगी। सीएम ने आबूधाबी जाने वाले यात्रियों को बोर्डिंग पास भी दिए। पहले दिन 80 यात्रियों ने यात्रा की। इस रूट का संचालन एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा किया जा रहा है।