इंदौर जिला अस्पताल को मिली 300 बिस्तरों वाली नई बिल्डिंग, सीएम मोहन यादव ने किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम सब वर्गों के कल्याण की बात करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब से 8 दिन बाद हमारी विधानसभा में भी एक देश-एक निशान-एक विधान-एक प्रधान की तरह समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह भाव जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भाव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारा 370 हटाकर अखंड भारत के सपने के लिए आगे बढ़े। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के पूर्व आम जनता से संवाद कर विशेष समिति के गठन के पश्चात 10 लाख से ज्यादा सुझाव सभी 55 जिलों से प्राप्त किए गए। सभी राजनीतिक दलों, धर्मों और समुदायों से सुझाव प्राप्त किए गए। सर्वसम्मति से यह व्यवस्था लागू होगी। विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र के माध्यम से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर कर यूसीसी लागू करने का अहम काम भी जल्द होने जा रहा है।