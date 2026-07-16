इंदौर में असिस्टेंट पोस्ट मास्टर पत्नी की हत्या कर फरार हुए पति का मिला सुराग, गिरफ्तारी जल्द

पुलिस के मुताबिक, मां, बेटा और बहू तीनों शराब पीने के आदी थे। बुधवार को भी शराब के नशे में मां-बेटे के बीच विवाद हुआ था। शाम करीब 4 बजे सूचना मिली थी कि गीताबाई का शव घर में पड़ा है। इस पर पुलिस वहां पहुंची थी। जांच में पता चला कि, गीताबाई, उसके बेटे आकाश और बहू ममता के बीच अक्सर शराब पीने के बाद विवाद होता था। घटना वाले दिन ममता घर छोड़कर चली गई थी। इस बात से बेटा नाराज हो गया और नशे में मां गीताबाई को बेरहमी से पीटा जिससे मौत हो गई। पुलिस आज आरोपी कोर्ट में पेश कर रिमांड पर सौंपने का निवेदन करेगी। विवेचना जारी है और मृतका की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी पुलिस इंतजार कर रही है।