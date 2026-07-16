16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

2 करोड़ का मकान हड़पने भाइयों ने की भोपाल में बुजुर्ग दंपती की हत्या, जाने भरोसा जीतने से खून बहाने तक का सच

Elder Couple Murder Case Bhopal : भोपाल पुलिस ने सुदामा नगर में बुजुर्ग दंपती हेमंत-शकुंतला बारीक की 20 दिन पहले हुई हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। दंपती भाइयों ने प्रॉपर्टी के लालच में दोनों की गोली मारकर हत्या की थी।
3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 16, 2026

Elder Couple Murder Case Bhopal

Elder Couple Murder Case Bhopal (भाई निकले दंपती के कातिल Photo Source- Patrika)

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना इलाके की सुदामा नगर कॉलोनी में बुजुर्ग दंपती हेमंत और शकुंतला बारीक की 20 दिन पहले हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दंपती के परिचित कजलीखेड़ा के प्रॉपर्टी ब्रोकर भाइयों ने गोली मारकर हत्या की थी। प्रॉपर्टी ब्रोकर 40 वर्षीय श्रीकांत चिंचलिया और भाई फिजियोथैरेपिस्ट 35 वर्षीय शशिकांत चिंचलिया को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी श्रीकांत शाहपुरा थाने का निगरानीशुदा बदमाश है। उस पर लूट, मारपीट और धोखाधड़ी के 8 केस दर्ज हैं।

दोनों आरोपी बारीक दंपती का 2 करोड़ का मकान हड़पना चाहते थे। उन्होंने मकान का फर्जी दान पत्र बनवाया। इस पर धोखे से दंपती के हस्ताक्षर भी करा लिए। दोनों निंश्चित थे कि, उनकी स्वाभाविक मौत के बाद मकान उनका हो जाएगा। लेकिन, ऐन वक्त पर दंपती ने मकान बेचने का मन बना लिया। सौदा भी कर लिया, तब आरोपियों को प्लान फेल होता नजर आया। दोनों ने 24 जून की रात 9.30 बजे दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। महज 12 मिनट में सुदामा नगर से पैदल निकले और आगे खड़ी कार में सवार होकर भाग निकले। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल आरोपियों की कार भी जब्त कर ली है।

आरोपियों की चाल से की गई पहचान

शातिर हत्यारों को ढूंढने के लिए पुलिस की 20 टीमें लगी थीं। 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई। कॉल डिटेल, लोकेशन, बैंक ट्रांजेक्शन, डिजिटल साक्ष्य जुटाए और दोनों हत्यारों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। इसके बाद फुटेज में दिखी दोनों की चाल के अनुसार, उन्हें चलवाया तो शिनाख्त भी हो गई। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम भी रखा था।

भरोसा जीतने से खून बहाने तक की पूरी कहानी ऐसी..

1-दो साल में भरोसा जीता

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने इस हाईप्रोफाइल हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि, रेलवे से रिटायर्ड हेमंत बारीक और कस्तूरबा अस्पताल की रिटायर्ड नर्स से दोनों आरोपी दो साल से करीब थे। वे उनकी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त का काम देखने लगे। कई बार उन्हें लोन भी दिलाए।

2-धोखे से बनाया दानपत्र

2024 में दंपती का इटारसी में प्लॉट आरोपियों ने बिकवा दिया। इसके एवज में श्रीकांत को बारीक दंपती ने 1.50 लाख रुपए कमीशन दिया। इसी बीच दस्तावेज बनवाते समय प्रॉपर्टी डीलर ने धोखे से दान पत्र बनवा लिया। इसमें लिखा था कि, दंपती की मृत्यु के बाद सुदामा नगर की 2 करोड़ की संपत्ति दोनों आरोपियों के नाम हो जाएगी। इसके बाद से दंपती के घर दोनों भाइयों की आवाजाही बढ़ गई।

3-प्लान फेल होता देख की हत्या

फर्जी दान पत्र से आरोपियों को भरोसा था कि, बुजुर्ग दंपती की मौत के बाद उन्हें पूरी संपत्ति मिलेगी। लेकिन, कुछ दिन पहले ही दंपती ने सुदामा नगर का मकान बेचने का फैसला कर लिया। 2 करोड़ में सौदा भी हो गया। अपना प्लान फेल होते देख आरोपियों ने दंपती की गोली मारकर हत्या कर दी।

भाभी शिवानी भी संदिग्ध

जांच में मृतका शकुंतला के भाई विनोद की पत्नी शिवानी की भूमिका भी संदिग्ध है। पुलिस ने बताया, शिवानी पर 20 लाख रुपए का कर्ज है। हत्या से कुछ दिन पहले उसके खाते में 6 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। वो आरोपियों से संपर्क में भी थी। पुलिस ने बताया, संपत्ति के दस्तावेज में विनोद नॉमिनी है। ऐसे में परिवार के अन्य लोगों की भूमिका भी जांची जा रही है।

कभी सुनी है अंतरिक्ष में गूंजती रहस्यमई आवाजें या चांद और मंगल पर चले हैं आप? अगर नहीं तो आ जाएं भोपाल

ये भी पढ़ें
Hall Of Space Exploration

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 07:13 am

Published on:

16 Jul 2026 07:13 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 2 करोड़ का मकान हड़पने भाइयों ने की भोपाल में बुजुर्ग दंपती की हत्या, जाने भरोसा जीतने से खून बहाने तक का सच

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल में बिजली उपभोक्ताओं को सुरक्षा निधि का झटका, 20% तक बढ़े बिल

Electricity Consumers In MP
भोपाल

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार, जमीन विवाद में युवक को गोली मारने का आरोप

Dhirendra Shastri brother shaligram garg
राष्ट्रीय

RKMP की तर्ज पर डेवलप होंगे एमपी के 4 रेलवे स्टेशन, PM नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण

Amrit Bharat Project: डेवलप होंगे 4 रेलवे स्टेशन (Photo Source - Patrika)
भोपाल

‘संपत्ति’ के लिए हुई थी रिटायर्ड बुजुर्ग दंपती की हत्या, भोपाल में हिरासत में ली गई महिला रिश्तेदार

retired couple murder
भोपाल

एमपी में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट: लखन पटेल को अब आनंद विभाग, मुख्यमंत्री के पास पहुंचे 12 महकमे

CM Mohan Yadav
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.